Авторынок-2021: дефицит, накрутки... Так это была белая полоса?!

Без локдаунов прошлый год мог бы оказаться спокойным для авторынка. Особенно в сравнении с нынешним.

В позапрошлом 2020 году Россия провела в локдауне около двух месяцев. Авторынок отреагировал на это провалами в апреле и мае. Удивительно, что по итогам года снижение спроса составило всего 9,1%.

В 2021‑й мы смотрели с оптимизмом: окончательно победим ковид — и заживем! Вирус не отступил, но год прошел без карантинного жесткача — и на том спасибо.

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Однако пришла другая напасть. Вынужденные останавливать конвейеры в 2020 году, автоконцерны ринулись отменять и переносить заказы на комплектующие. Зачем платить за них, если неизвестно, когда «откроют» экономику и какими темпами будет восстанавливаться спрос? Это повлекло сбой логистических цепочек, рост цен на грузоперевозки.

Специфические, чисто автомобильные детали в разряд дефицита не попали — потому что их больше некому продать. А вот освободившиеся из автоиндустрии объемы электронных компонентов мигом разобрали производители гаджетов. И еще добавку попросили: в эпоху самоизоляции взлетел спрос на домашнюю и мобильную электронику, на компьютеры, медицинское оборудование.

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С перебоями в поставках микрочипов столкнулись абсолютно все автозаводы. Отличия — в нюансах. Например, Toyota держалась дольше остальных благодаря политике поддержания больших складских запасов.

Чтобы не простаивать подолгу, компании придумали упрощенные комплектации — без мультимедийных систем и других опций, для которых не хватало компонентов. Зато китайских автопроизводителей проблема словно не коснулась: им проще договориться с земляками о приоритетных поставках полупроводников.

Аналитики из LMC Automotive оценивают объем недовыпуска автомобилей из-за кризисных явлений в 2021 году в 9,6 млн штук. Около 30% этого объема приходится на Европу. Эксперты из разных стран и организаций сходятся во мнении, что дефицит сохранится как минимум до середины 2022 года, а то и на весь текущий год.

Справка Средневзвешенная цена нового автомобиля в России с 2014 года выросла на 107% — с 1 001 600 до 2 070 000 ₽

Полторы цены

Нехватка машин в свободной продаже обернулась, помимо выросших сроков ожидания, отказом дилеров от акций и скидок. На рынках других стран цены на автомобили тоже росли, но не катастрофически. А продавцы стали настойчивее предлагать «допы», некоторые даже отказываются продавать машины без них — но это, скорее, исключение, чем правило.

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В России же вечно «страдающие» дилеры быстро смекнули, что пришел их час. В первом квартале ситуация еще была адекватной, а потом степень абсурдности стала расти лавинообразно. Наценки достигают 50%! Купить автомобиль по цене из прайс-листа можно только по очень хорошим личным связям или при большой удаче.

Картина невеселая. Дорогие машины, стоимость которых дополнительно взвинчена дилерскими накрутками и обязательными страховками к кредитам. Плюс падение реальных доходов россиян, и в целом неуверенность в завтрашнем дне. Однако наш авторынок в очередной раз явил всем свою парадоксальность: сметают всё! Даже покупатели бюджетных машин готовы платить сверху сотни тысяч рублей, чтобы заполучить новый автомобиль. Складывается ощущение, что автомобиль вышел в разряд предметов первой необходимости.

Справка Результат 2021 года почти совпал с изначальным прогнозом АЕБ (1,63 млн машин). Однако прогноз, уточненный в середине года на фоне значительного роста продаж в первом полугодии, оказался излишне оптимистичным (предрекали 1,76 млн машин)





Отдельные успехи

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За 2021 год продажи новых машин в России выросли на 4,3%. Вся положительная динамика пришлась исключительно на второй квартал, который из-за смехотворных показателей 2020‑го выглядел сверхудачным. Все остальные месяцы спрос падал, причем минус к 2020 году иногда превышал 20%.

Компаний, которым удалось продать свыше 100 тысяч машин, стало на одну меньше: Volkswagen просел ниже этой планки. Всё тянут на себе Polo и Tiguan. Новый Taos вроде бы успел раскрутиться с момента старта, но до результатов близнеца Карока ему далеко. Golf, Jetta и Passat суммарно не набрали и 1500 продаж.

УАЗ с 2014 года снизил продажи на 35%.

Хорошо пошли вверх Peugeot (+93%) и Citroen (+50%). Грамотным ходом стало освоение в Калуге коммерческих моделей. Микроавтобусы и фургоны успели набрать обороты и теперь лидируют в среднем сегменте, обойдя Фольксвагены. «Каблучки» только год как запущены, но тоже расходятся неплохо: 2809 штук, если считать вместе с Opel Combo. Из пассажирских версий охотнее берут ту, что с автоматической коробкой. А из «механических» лидирует — на удивление — дизельная.

BMW сохранил лидерство в премиум-сегменте и место в топ‑10 среди всех марок.

Заклятые друзья из Мерседеса идут следом, но дистанция за год не сократилась. Давно сложившиеся предпочтения клиентов неизменны: большие модели берут преимущественно с начальными дизельными моторами, хотя они уже не все налоговыгодные.

Спрос на Lexus и Audi ниже в два с лишним раза. Эти марки ведут борьбу между собой в конце второй десятки. У японцев больше половины продаж обеспечил RX. В этом году наверняка случится всплеск благодаря новым NX и LX. Фирма Audi показала рост (+8%), но скорее всего грезит о конкуренции не с Лексусом, а с немецкими производителями. Ассортиментом Audi не уступает BMW и Мерседесу, но отчего-то продажи не идут.

Из новичков премиума продолжает уверенно расти Genesis (+248%).

Справка На массовые бренды пришлось 89,8% российского авторынка (+3,1%) — это 1,42 млн машин

Китайцы и наши

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В последние месяцы Haval стабильно входит в топ‑10 российского рынка. Chery чаще на 11‑й позиции, но не единожды тоже попадала в десятку лучших.

Haval Jolion в ноябре взлетел до 11‑го места в зачете моделей, в октябре в рейтинг вошли сразу три китайских автомобиля — Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 и Jolion. Самый компактный Haval, кстати, предпочитают брать в средней и дорогой комплектациях.

Конечно, китайские марки тоже подняли цены, но даже дорогие модели продаются неплохо. Exeed TXL купили 3447 раз, Haval H9 — 3367, Geely Tugella — 1903. А стоят они 2,5–3,5 млн рублей.





Exeed VX, самый дорогой китайский автомобиль на нашем рынке (3,3–3,6 млн) за первый месяц продаж собрал 309 заказов. И даже 79 минивэнов GAC GN8 — тоже немало с учетом того, что марка нераскрученная, а минивэн — модель нишевая.

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Абсолютным лидером во второй раз оказалась Лада Веста (первый был в 2018‑м). Победа немного тянет на искусственную. АВТОВАЗ притормаживал конвейеры из-за дефицита деталей едва ли не каждый месяц. Но ижевская площадка работала более-менее ритмично. Все ресурсы специально направляли на самую дорогую и прибыльную модель. Итог: продажи Весты за год выросли на 6417 штук, а Гранты — просели на 14 682 штуки. Это самый большой «минус» в топ‑25. Вторым неудачником стал Volkswagen Polo (-11 568 машин). Что странно, ведь его близнец — Rapid, напротив, прибавил.

Смена поколения неплохо простимулировала спрос на Renault Duster (+9831 машин), хотя до Креты он не дотянулся.

Рестайлинговый Ларгус по продажам почти не вырос (+2375 штук). Лишнее подтверждение того, что сугубо практичную машину берут не за внешность и навороты. Ларгус-фургон и вовсе просел (-1167 машин).

Вряд ли рада результатам года Skoda. Падение продаж на 4% не выглядят катастрофой, однако из топ‑25 вылетели Kodiaq и Octavia. Последняя за десять лет в базовой комплектации подорожала втрое, причем особенно сильный скачок был с переходом на нынешнее поколение.

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До начала военной операции АЕБ осторожно верила в рост рынка на 3,3%, рассчитывая, что в 2022 году может быть продано 1,72 млн машин. Однако пришла новая реальность, и теперь можно прогнозировать лишь то, что автомобили не подешевеют, а граждане не разбогатеют.

Каких моделей лишился российский авторынок в 2020 году? Все подробности тут.

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Фото: фирмы-производители, «За рулем» и depositphotos.com