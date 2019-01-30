Volvo привезет в Россию дешевый вариант XC40

Компания сертифицировала для нашего рынка переднеприводный вариант компактной модели.

Компактный кроссовер Volvo XC40 был тепло принят не только на мировом рынке, но и на российском. Но у нас цены на него кусаются — помимо наценки за премиальность свою роль играет и то, что кроссовер предлагается исключительно в полноприводном исполнении.

Но в базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Volvo XC40. Судя по нему, шведы решили предложить российским покупателям и переднеприводный вариант. В документе говорится о том, что кроссовер будет доступен исключительно с младшим 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новое ОТТС было выдано в середине января, в базе Росстандарта оно зарегистрировано 25 января. Следует ожидать, что продажи Volvo XC40 с передним приводом начнутся весной этого года. Цена уже известна — 2 235 000 руб., то есть столько сколько раньше стоил самый доступный вариант полноприводной версии.

Сегодня кроссовер предлагается на российском рынке с бензиновыми турбодвигателями мощностью 190 и 247 л.с. и с турбодизелями мощностью 150 и 190 л.с. Коробка передач — безальтернативный автомат. Volvo XC40 в базовой комплектации обойдется в 2 365 000 руб., топовая версия R-Desing стоит 3 107 000 руб. без учета дополнительных опций.

Фото: Volvo